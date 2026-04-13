استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية زوارها، اليوم الإثنين، وسط أجواء من الطقس المعتدل خلال احتفالات أعياد الربيع ويوم شم النسيم، حيث سجلت إدارة الحديقة معدل إقبال كبير بعد توافد المئات من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح.

حيوانات تجذب الزوار

كشفت الدكتورة شيماء عبدالله، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة استعرضت مجموعةً من المواليد الجديدة لفصائل متنوعة حظيت باهتمام كبير من الجمهور، ومن أبرزها "كبش أروي، وأبو عوق، والقرد الحبشي". كما شملت العروض الحيوانات الشهيرة مثل صغير فرس النهر، وسبع البحر، وصغير الدب، والأسود، فضلًا عن الطاووس والبجع.

استعدادات لوجستية وأمنية

وأوضحت الإدارة أنه جرى إلغاء كافة إجازات العاملين لضمان سير العمل بفاعلية، مع فتح منافذ إضافيةً لبيع التذاكر وتوفير أبواب جديدة لتسهيل حركة الدخول والخروج ومنع الزحام.

وبالتنسيق مع مديرية الأمن، تم دفع قوة أمنية إضافية داخل الحديقة للحفاظ على الانضباط ومنع أي مضايقات، فضلًا عن توفير سيارة إسعاف لخدمة الجمهور بالتعاون مع مركز الإسعاف.

الرعاية الصحية وتطهير المبيتات

وفي سياق الحفاظ على الصحة العامة، أوضحت مدير الحديقة الالتزام بأعمال النظافة والتطهير الشاملة لكافة أماكن العرض ومبيتات الحيوانات والطيور والزواحف.

كما تم تطبيق برنامج وقائي لرفع مناعة الحيوانات وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية الطازجة والجافة لضمان سلامتها خلال فترة العيد.

سعر التذكرة ومواعيد الزيارة

ولمن يرغب في الزيارة، أكدت إدارة الحديقة استقرار سعر تذكرة الدخول عند 5 جنيهات فقط للفرد، على أن يبدأ جدول الزيارة يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً، مع استمرار التدابير الصحية والأمنية لتوفير تجربة آمنة لكافة الزائرين