إعلان

بـ 5 جنيهات للفرد.. إقبال كبير على حديقة حيوان الإسكندرية في شم النسيم -فيديو وصور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:24 م 13/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إقبال على حديقة الحيوان بالإسكندرية في شم النسيم ٦_4
  • عرض 6 صورة
    إقبال على حديقة الحيوان بالإسكندرية في شم النسيم ٢_1
  • عرض 6 صورة
    إقبال على حديقة الحيوان بالإسكندرية في شم النسيم ٣_2
  • عرض 6 صورة
    إقبال على حديقة الحيوان بالإسكندرية في شم النسيم ٤_5
  • عرض 6 صورة
    إقبال على حديقة الحيوان بالإسكندرية في شم النسيم ١

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية زوارها، اليوم الإثنين، وسط أجواء من الطقس المعتدل خلال احتفالات أعياد الربيع ويوم شم النسيم، حيث سجلت إدارة الحديقة معدل إقبال كبير بعد توافد المئات من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح.

حيوانات تجذب الزوار

كشفت الدكتورة شيماء عبدالله، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة استعرضت مجموعةً من المواليد الجديدة لفصائل متنوعة حظيت باهتمام كبير من الجمهور، ومن أبرزها "كبش أروي، وأبو عوق، والقرد الحبشي". كما شملت العروض الحيوانات الشهيرة مثل صغير فرس النهر، وسبع البحر، وصغير الدب، والأسود، فضلًا عن الطاووس والبجع.

استعدادات لوجستية وأمنية

وأوضحت الإدارة أنه جرى إلغاء كافة إجازات العاملين لضمان سير العمل بفاعلية، مع فتح منافذ إضافيةً لبيع التذاكر وتوفير أبواب جديدة لتسهيل حركة الدخول والخروج ومنع الزحام.

وبالتنسيق مع مديرية الأمن، تم دفع قوة أمنية إضافية داخل الحديقة للحفاظ على الانضباط ومنع أي مضايقات، فضلًا عن توفير سيارة إسعاف لخدمة الجمهور بالتعاون مع مركز الإسعاف.

الرعاية الصحية وتطهير المبيتات

وفي سياق الحفاظ على الصحة العامة، أوضحت مدير الحديقة الالتزام بأعمال النظافة والتطهير الشاملة لكافة أماكن العرض ومبيتات الحيوانات والطيور والزواحف.

كما تم تطبيق برنامج وقائي لرفع مناعة الحيوانات وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية الطازجة والجافة لضمان سلامتها خلال فترة العيد.

سعر التذكرة ومواعيد الزيارة

ولمن يرغب في الزيارة، أكدت إدارة الحديقة استقرار سعر تذكرة الدخول عند 5 جنيهات فقط للفرد، على أن يبدأ جدول الزيارة يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً، مع استمرار التدابير الصحية والأمنية لتوفير تجربة آمنة لكافة الزائرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حديقة حيوان الإسكندرية شم النسيم احتفالات الربيع سعر تذكرة الحديقة كبش أروي قرد حبشي أخبار الإسكندرية شيماء عبدالله سياحة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتهاء التفويج.. "السياحة": مراجعة نهائية لملفات الحجاج قبل انطلاق الحج
أخبار مصر

انتهاء التفويج.. "السياحة": مراجعة نهائية لملفات الحجاج قبل انطلاق الحج
بسبب حصار مضيق هرمز.. روسيا تحذّر من "مجاعة عالمية" واندلاع اضطرابات اجتماعية
شئون عربية و دولية

بسبب حصار مضيق هرمز.. روسيا تحذّر من "مجاعة عالمية" واندلاع اضطرابات اجتماعية
بعد اعتراف ريهام عبدالغفور.. نجمات كشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن للتحرش
زووم

بعد اعتراف ريهام عبدالغفور.. نجمات كشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن للتحرش
جدل بعد صورة ترامب بـ"هيئة المسيح".. تصعيد جديد في خلافه مع البابا ليو
شئون عربية و دولية

جدل بعد صورة ترامب بـ"هيئة المسيح".. تصعيد جديد في خلافه مع البابا ليو
"ستيتش".. 9 أسرار لا تعرفها عن ألطف كائن في عالم الكرتون
علاقات

"ستيتش".. 9 أسرار لا تعرفها عن ألطف كائن في عالم الكرتون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو