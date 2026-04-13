قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بحدائق مدينة القناطر الخيرية، شملت حديقتي "عفلة" و"الياسمين"، تزامناً مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وسط أجواء مبهجة وإقبال كبير من المواطنين.

دعم الأطفال والأنشطة الشبابية

تفقد المحافظ معسكر الكشافة بحديقة "عفلة"، واطلع على الأنشطة المقدمة للأطفال المشاركين من مراكز الشباب، كما حرص على توزيع الهدايا على الأطفال الأيتام، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة برعاية النشء وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الترفيهية.

تفاعل مباشر مع المواطنين

التقى المحافظ بالأسر والعائلات الوافدة، وقدم التهنئة لهم بمناسبة شم النسيم، ووزع الورود والشيكولاتة على الأطفال، متمنياً لهم قضاء يوم سعيد، مشيداً بتطوير الحدائق التي أصبحت مقصداً مميزاً للمواطنين خلال المناسبات.

تفقد المحافظ الخدمات الطبية داخل الحدائق، حيث تابع تمركز 10 عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتقديم الخدمات بالمجان، مع توافر تخصصات طبية متعددة، مؤكداً أهمية الاستعداد الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة.

تشديدات أمنية واستعدادات مكثفة

أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، مع تكثيف التواجد الأمني وتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى انتشار فرق الإنقاذ النهري لمتابعة نهر النيل ومنع وقوع حوادث الغرق.

وجه المحافظ مديريات التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة السلع المرتبطة بالمناسبة مثل الأسماك والبيض، لضمان جودتها وسلامتها للمواطنين.

غرف عمليات ونظافة مستمرة

شدد على أهمية تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل مع شكاوى المواطنين، مع تكثيف حملات النظافة العامة بمختلف مدن المحافظة، لضمان بيئة نظيفة خلال الاحتفالات.

تفقد المحافظ متحف الري بالقناطر الخيرية، واطلع على النماذج التي توثق تاريخ الري في مصر، مشيداً بما يعكسه المتحف من تطور وابتكار في إدارة الموارد المائية عبر العصور.

متابعة منطقة الشلالات وخطة التأمين

اختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة الشلالات، التي تشهد إقبالاً كبيراً، حيث تابع خطة التأمين مع القيادات الأمنية، مؤكداً جاهزية الأجهزة للتعامل مع أي طارئ وضمان سلامة المواطنين.