أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ الحملات الرقابية على مختلف محال بيع المواد الغذائية، بالتزامن مع أعياد الربيع، في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق.

وأسفرت الحملات الرقابية، بحسب بيان مديرية التموين، عن تحرير 45 محضرًا تموينيًا متنوعًا على مستوى المراكز، من بينها 26 محضرًا جرى تحريرها بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

ضبط أسماك فاسدة وسلع مجهولة المصدر

وأكدت مديرية التموين، أن الحملات الرقابية في الوادي الجديد نجحت كذلك في ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، من بينها 20 كيلو من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت مديرية التموين أن الحملات الرقابية استهدفت الأسواق ومنافذ بيع الأغذية لضمان سلامة المعروض، خاصة مع زيادة الإقبال خلال أعياد الربيع.

تنسيق مشترك بين الجهات المعنية

وقالت المحافظة إن هذه الحملات الرقابية جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة التموينية، مع استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تداول سلع غير مطابقة للاشتراطات الصحية داخل الوادي الجديد.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات الرقابية خلال أعياد الربيع، مهيبة بالمواطنين في الوادي الجديد سرعة الإبلاغ عن المخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين على الرقم 0922928959.