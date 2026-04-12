ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، وفدًا رسميًا من الجامعة لزيارة عددٍ من الكنائس بمدينة المنيا، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية وروح التآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وفد جامعي يضم قيادات وطلابًا

ضم الوفد الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذة إيمان حمدي مدير إدارة الوافدين، فضلًا عن مشاركة طلاب الجامعة وممثلين عن الطلاب الوافدين.

زيارة عدد من الكنائس بالمنيا

وشملت الزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا، حيث كان في استقبال الوفد قيادات ورجال الكنيسة، الذين رحّبوا بهذه الزيارة، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة التي تجسد معاني الوحدة الوطنية والتواصل الإنساني بين جميع المصريين.

تأكيد على روح التآخي والمواطنة

وأكد الدكتور عصام فرحات اعتزازه بالروابط الراسخة التي تجمع المسلمين والمسيحيين، وبالسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عبر تاريخه، معربًا عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم، ومؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس روح المودة والتسامح بين أبناء الوطن.

تهنئة ودعاء لمصر بالأمن والاستقرار

وقدم رئيس الجامعة خالص التهاني بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة بسواعد أبنائها، وأن يوفق القيادة السياسية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والحفاظ على وحدة الوطن.