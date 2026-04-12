وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، التحية لرجال الشرطة وقوات التأمين المنتشرة بمحيط الأديرة والكنائس، تقديرًا لجهودهم في تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد المحافظ أن ما تقوم به قوات الشرطة يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط، مشيدًا بدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار خلال المناسبات الدينية.

التأكيد على روح الوحدة الوطنية والتعايش المشترك

وشدد المحافظ على أن الأعياد الدينية تمثل فرصة مهمة لتعزيز روح المحبة والتآخي بين جميع أبناء الوطن، مؤكدًا أن مصر تُعد نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك بين المسلمين والأقباط.

رئيس جامعة بني سويف يشارك الأقباط احتفالاتهم



وفي السياق ذاته، قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بزيارة عدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة عيد القيامة المجيد.

حيث قدّم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، وسط حضور كبير من الآباء والكهنة، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين أبناء الوطن.

جولات ميدانية تشمل المطرانيات والأديرة

وتوجه رئيس الجامعة إلى مطرانية ببا، حيث استقبله الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وعدد من كهنة المطرانية، وتبادل معهم التهاني والمشاعر الطيبة.

كما شملت الجولة زيارة دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث كان في استقباله القمص فام الأنطوني، إلى جانب عدد من قيادات الدير، فضلًا عن زيارة دير الأنبا بولا، حيث قدم التهنئة للقمص باسليوس وجميع الآباء والأخوة المسيحيين.

رسائل محبة تعزز تماسك المجتمع

وأكد رئيس جامعة بني سويف سعادته بمشاركة الأقباط احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تعكس تماسك الشعب المصري وروح المحبة التي تجمع أبناءه، في صورة تجسد وحدة وطنية راسخة.