كشف أحمد تهامي، محامي "ب. س."، سيدة الإسكندرية التي أنهت حياتها قفزًا من الطابق الثالث عشر بمنطقة سموحة، تفاصيل مؤثرة عن حياتها، مؤكدًا أن الضغوط النفسية والاجتماعية والنزاعات القانونية التي مرت بها كانت سببًا رئيسيًا في تدهور حالتها.

وأوضح تهامي أن خبر وفاتها وقع عليه كالصاعقة، مشيرًا إلى أنها كانت إنسانة مثقفة ومكافحة، حيث حصلت على ليسانس الحقوق بعد طلاقها، وسعت جاهدة لتأمين حياة كريمة لابنتيها.

وأضاف أن الراحلة تنتمي إلى أسرة ثرية ومحترمة، وحرصت طوال حياتها على الحفاظ على استقرار ابنتيها وعدم تأثرهما بالتغيرات التي طرأت على حياتها بعد الانفصال، لافتًا إلى أنها عملت في أكثر من مكان لتوفير احتياجاتهما.

وأشار إلى أن بداية الضغوط الحقيقية كانت مع صدور حكم بطردها من مسكن الزوجية، حيث وجدت نفسها وابنتيها دون مأوى، وهو ما شكّل صدمة نفسية كبيرة لها، لتتوالى بعدها الأزمات المادية والنفسية.

كما أوضح أن "ب. س." اضطرت إلى بيع متعلقاتها الشخصية للحفاظ على مستوى معيشة ابنتيها، في ظل عدم كفاية النفقة التي كانت تحصل عليها من خلال القضايا، والتي لم توفر لها نفس المستوى المعيشي الذي اعتادت عليه سابقًا.

وأكد محاميها أن التحول المفاجئ في حياتها، من سيدة تعيش في مستوى اجتماعي مرتفع ولديها خادمة، إلى سيدة تواجه ضغوطًا مادية ونفسية شديدة، إلى جانب تأثرها بوفاة والدها، كان له بالغ الأثر في تدهور حالتها النفسية، وصولًا إلى هذه النهاية المأساوية.

خلفية الواقعة

كانت منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، شهدت حادثًا مأساويًا، حيث أقدمت سيدة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثالث عشر، ما أثار حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، وفتح باب النقاش حول تأثير الضغوط النفسية والاجتماعية والنزاعات الأسرية على الصحة النفسية.

الدولة تقدم الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.