سقطت سيارة ملاكي من أعلى عبارة الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في نهر النيل، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

الخسائر الأولية

أسفر الحادث، وفق المعلومات الأولية عن إصابة شخص واحد، فيما تم انتشال أول جثة لسيدة تدعى سيدة حسين محمد 65 عامًا، ومقيمة بناحية الشورانية.

البحث عن مفقودين

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثتي طفلين هما: حبيبة أحمد هاشم 11 عامًا، ومحمد أحمد هاشم 7 سنوات، وكلاهما من المقيمين بذات الناحية.

جهود الإنقاذ مستمرة

وتواصل الأجهزة المختصة عمليات التمشيط في موقع الحادث بنهر النيل، وسط متابعة من القيادات الأمنية، في محاولة لانتشال باقي الضحايا.