الأقصر تتجمل لاستقبال شم النسيم وترفع درجة الاستعداد القصوى -صور

كتب : محمد محروس

01:43 م 12/04/2026 تعديل في 01:43 م
    كورنيش النيل
    حملة نظافة في شوارع الأقصر
    نظافة شوارع الأقصر
    تنظيف كورنيش النيل
    غسل النصب التذكاري
    استمرار أعمال النظافة
    تنظيف شوارع الأقصر

واصلت محافظة الأقصر استعداداتها المكثفة لاستقبال احتفالات شم النسيم، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين والزائرين.


وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الأغذية، خاصة الأسماك المملحة، حفاظًا على صحة المواطنين خلال الاحتفالات.

من جانبها، كثفت الوحدات المحلية جهودها في أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، مع تحسين مستوى الإنارة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع. كما تم تشكيل فرق ميدانية للمتابعة المستمرة والتدخل السريع لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشهدت المدينة جولات ميدانية لرؤساء الوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المناطق الحيوية، خاصة محيط الكنائس والمتنزهات العامة، والتأكد من توافر الخدمات الأساسية وتوفير بيئة آمنة للمحتفلين.


وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في توفير أجواء احتفالية متميزة تعكس الوجه الحضاري والسياحي للمحافظة خلال شم النسيم.

الأقصر شم النسيم أعياد الربيع

عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل
أخبار السيارات

عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل

إبراهيم سعيد أمام القضاء في قضية نفقة جديدة (تفاصيل)
حوادث وقضايا

إبراهيم سعيد أمام القضاء في قضية نفقة جديدة (تفاصيل)
إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض الاستهلاك بنسبة 50%
أخبار مصر

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض الاستهلاك بنسبة 50%
السيسي مهنئًا بعيد القيامة: مصر نموذج للوحدة الوطنية وداعمة لاستقرار الأشقاء
أخبار مصر

السيسي مهنئًا بعيد القيامة: مصر نموذج للوحدة الوطنية وداعمة لاستقرار الأشقاء
مصدر يكشف.. أول تحرك من الأهلي بعد فشل جلسة الاستماع بالجبلاية
رياضة محلية

مصدر يكشف.. أول تحرك من الأهلي بعد فشل جلسة الاستماع بالجبلاية

