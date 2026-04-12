واصلت محافظة الأقصر استعداداتها المكثفة لاستقبال احتفالات شم النسيم، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين والزائرين.



وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الأغذية، خاصة الأسماك المملحة، حفاظًا على صحة المواطنين خلال الاحتفالات.

من جانبها، كثفت الوحدات المحلية جهودها في أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، مع تحسين مستوى الإنارة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع. كما تم تشكيل فرق ميدانية للمتابعة المستمرة والتدخل السريع لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشهدت المدينة جولات ميدانية لرؤساء الوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المناطق الحيوية، خاصة محيط الكنائس والمتنزهات العامة، والتأكد من توافر الخدمات الأساسية وتوفير بيئة آمنة للمحتفلين.



وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في توفير أجواء احتفالية متميزة تعكس الوجه الحضاري والسياحي للمحافظة خلال شم النسيم.