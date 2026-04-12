"الذهب الأصفر" يزين المنوفية.. المحافظ يعلن الطوارئ لاستقبال 170 ألف طن قمح

كتب : أحمد الباهي

03:39 م 12/04/2026

توريد القمح ارشيفية

ناقش اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الاستعدادات النهائية لموسم حصاد وتوريد القمح لعام 2026، مؤكدًا أهمية المحصول باعتباره من السلع الاستراتيجية، وضرورة تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

خطة التوريد

استعرض الاجتماع آليات توريد القمح بداية من استلامه من المزارعين وحتى تخزينه بالصوامع، مع تحديد درجات النقاوة والأسعار المقررة، حيث يبدأ موسم التوريد منتصف أبريل الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس.

أرقام وإحصائيات

بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 130 ألف و204 فدان، فيما تصل السعة التخزينية إلى 170 ألف طن موزعة على 14 موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر على مستوى المحافظة.

توجيهات المحافظ

وجه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز مواقع التخزين وفق الاشتراطات الفنية، مع تشكيل لجان للمتابعة الميدانية وضبط منظومة التوريد، ومنع تداول القمح المحلي خارج القنوات الرسمية.

شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، ومتابعة عمليات الاستلام يوميًا، مع إعداد تقارير دورية بالكميات الموردة، بما يضمن تحقيق المستهدف ودعم الاقتصاد الزراعي بالمحافظة.

القمح المنوفية التوريد المزارعين التموين

