شهدت قرية كوم أشفين التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدى العشش وسط الأراضي الزراعية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية على الفور.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم فرض طوق أمني لمعاينة موقع العثور على الجثمان.

هوية المتوفى

بالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "أسامة.ب" يبلغ من العمر 35 عامًا، عُثر عليه معلقًا من رقبته داخل عشة وسط الحقول الزراعية بقرية كوم أشفين.

التحقيقات الأولية

أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، ورجحت أن الشاب أقدم على إنهاء حياته نتيجة مروره بحالة نفسية.

الإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.