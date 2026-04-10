"قطعت شرايين يدها".. فتاة تنهي حياتها داخل منزلها في المنيا

كتب : جمال محمد

06:21 م 10/04/2026

جثة فتاة أرشيفية

شهد مركز سمالوط شمال محافظة المنيا واقعة مؤسفة، اليوم الجمعة، بعدما لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر مصرعها داخل منزلها.

إخطار أمني وانتقال للمستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول فتاة إلى مستشفى سمالوط التخصصي جثة هامدة، إثر إصابتها بجرح باليد داخل مسكنها.

نتائج التحريات الأولية

وبإجراء التحريات الأولية، تبين قيام الفتاة بقطع شرايين يدها اليسرى نتيجة خلافات عائلية متكررة، مع عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تنويه بشأن الدعم النفسي

وتؤكد الجهات المختصة أهمية طلب الدعم النفسي في حالات الضغوط، من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان على الأرقام 08008880700 و0220816831 على مدار الساعة، إضافة إلى الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية 20818102.

تحذير من الانتحار

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر المحرمة شرعًا، مع التشديد على ضرورة التعامل مع هذه الحالات باعتبارها مشكلات نفسية تحتاج إلى علاج ودعم متخصص.

قرية قلوصنا أمن المنيا فتاة تتخلص من حياتها محافظ المنيا

رياضة عربية وعالمية

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
علاقات

"باربي".. قصة العروسة الأشهر في العالم ومعلومات مدهشة عنها
فتاوى متنوعة

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
علاقات

على قد الإيد.. أفضل 5 أماكن لخروجة شم النسيم
رياضة عربية وعالمية

هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول

