أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع "شم النسيم".

تنسيق ميداني على مدار الساعة

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المكثف والتنسيق المستمر على مدار الساعة، لمتابعة استعدادات الشارع السكندري وضمان جاهزية كافة القطاعات الخدمية خلال فترة الاحتفالات.

تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وصلاحية المنتجات، خاصة الأسماك المملحة والطازجة، مع ضمان وفرة الخبز المدعم والحصص البترولية بكافة المحطات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأسواق.

النظافة العامة والتجميل ورفع الإشغالات

وشدد المحافظ على رفع كفاءة النظافة العامة بجميع الأحياء، والرفع الفوري لكافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة وساحات الكنائس والمتنزهات، مع الانتهاء من أعمال التجميل والتنسيق الحضاري وزيادة المساحات الخضراء، لإظهار المحافظة في أفضل صورة أمام الزوار خلال فترة الاحتفالات.

الاستعدادات الطبية والطوارئ

وكلف المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، مع نشر التمركزات الإسعافية في الأماكن الحيوية والطرق السريعة والميادين لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، بالتزامن مع تفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة الأوضاع لحظياً على مدار الساعة.

تنظيم مواعيد غلق المحال

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمحددة الساعة 11:00 مساءً اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى 27 أبريل الجاري، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية وآمنة تليق بالمواطنين والزوار.

غرفة العمليات ومركز السيطرة

وأكد عطية، أن غرفة عمليات المحافظة و"مركز السيطرة" مستمرة في الانعقاد على مدار 24 ساعة، لاستقبال جميع شكاوى وبلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر الأرقام التالية: 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137 من أي محمول.