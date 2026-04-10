أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة أنهت استعداداتها بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بأبناء أسيوط.

تكثيف أعمال النظافة والرقابة التموينية

وأوضح المحافظ أن تلك الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات الدولة ووزارة التنمية المحلية، حيث جرى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والأديرة والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم، للتأكد من صلاحية السلع وضبط المخالفات، مع متابعة انتظام عمل المخابز وتوافر الخبز المدعم.

تأمين السلع والخدمات الأساسية

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار المتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد دون معوقات.

رفع جاهزية القطاع الصحي والطوارئ

وفيما يخص الخدمات الصحية، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، مع جاهزية فرق الحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.

انتشار مروري لضمان السيولة بالشوارع

ووجّه المحافظ بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين الرئيسية ومواقف السيارات، لمنع التكدسات المرورية وتحقيق السيولة، مع متابعة الالتزام بالتعريفة المقررة لوسائل النقل ومنع استغلال المواطنين، وتوفير خطوط بديلة لمواجهة الزحام.

تشديد الرقابة على المراسي النهرية

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، شدد اللواء محمد علوان على ضرورة المرور الدوري على المراسي النهرية والعائمات، للتأكد من التراخيص والاشتراطات الفنية وسلامة التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

استمرار رفع الإشغالات والالتزام بمواعيد الغلق

وأكد محافظ أسيوط استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، خاصة بالمناطق الحيوية، مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال التجارية خلال فترة الأعياد وفقًا للقرارات المنظمة.

تفعيل غرف العمليات وتلقي شكاوى المواطنين

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.