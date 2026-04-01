إعلان

"اتكرمت وهي في القبر".. هندسة المنوفية تحتفي بـ"شيماء" ضحية حادث فتيات العنب

كتب : أحمد الباهي

04:39 م 01/04/2026 تعديل في 04:40 م
  • عرض 4 صورة
    المهندسة شيماء إحدى صبايا العنب
  • عرض 4 صورة
    شقيقتها تنعيها وتكشف عن تكريم المتوفاة
  • عرض 4 صورة
    شيماء ضحية حادث الطريق الإقليمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في لفتة إنسانية حملت مشاعر الوفاء والتقدير، كرمت كلية الهندسة بجامعة المنوفية، اسم المهندسة الراحلة شيماء رمضان عبدالحميد خليل، تقديرًا لمسيرتها الدراسية المتميزة وما حققته من إنجازات أكاديمية خلال حياتها، رغم رحيلها المفاجئ.

تكريم يخلد الذكرى

جاء حفل التكريم وسط حضور من زملائها وأعضاء هيئة التدريس، الذين حرصوا على استعادة ذكريات شيماء وسيرتها الطيبة، مؤكدين أنها كانت مثالًا يُحتذى به في الاجتهاد والتفوق. وقد لاقت هذه المبادرة صدى واسعًا بين الحضور، باعتبارها رسالة تقدير لمسيرة لم تكتمل، لكنها تركت أثرًا واضحًا.

رسالة شقيقة تعكس الفقد والفخر

عقب التكريم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة كتبتها إسراء، شقيقة الراحلة، عبّرت فيها عن مزيج من الحزن والفخر، قائلة: "أختي طول عمرها بتتكرم عشان متفوقة في دراستها حتى بعد وفاتها بيكرموها.. في كلية الهندسة عملوا حفلة تكريم بس للأسف بعد ما فارقتنا… الله يرحمك يا روح قلبي ويسكنك الفردوس الأعلى".

حادث مأساوي أنهى الحلم

تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية يونيو الماضي، حين شهد الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون حادث تصادم مروع، أسفر عن وفاة 20 شخصًا، بينهم 19 فتاة وشاب، وإصابة 3 آخرين، وكانت شيماء من بين الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الحادث.

إرث لا يغيب

لا يزال اسم شيماء حاضرًا بقوة بين أهل قريتها وزملائها، حيث يتذكرها الجميع بحسن الخلق والاجتهاد، فيما يُعد تكريمها داخل الكلية رسالة إنسانية تُبقي ذكراها حية، وتؤكد أن أثر الإنسان الطيب لا يزول برحيله.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

رياضة محلية

علاقات

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

