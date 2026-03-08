أنهت مديرية أوقاف الإسكندرية استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص 960 مسجدًا لإقامة شعائر الاعتكاف وصلاة التهجد.

وتضمنت الاستعدادات إطلاق حملات نظافة وتعقيم مكثفة لتهيئة بيوت الله للمصلين، تحت إشراف الشيخ محمد سعد العش، مدير المديرية، وبرعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

خريطة توزيع مساجد الاعتكاف والتهجد

وأوضحت المديرية أن قائمة المساجد المجهزة تضمنت 304 مساجد للاعتكاف موزعة على الإدارات الفرعية بالمحافظة، مع تكليف إمام كل مسجد بالإشراف التنظيمي، بالإضافة إلى 656 مسجدًا لصلاة التهجد، لتوفير أماكن كافية لاستيعاب الإقبال الكبير من المصلين خلال الليالي المباركة.

حملات تطهير ومتابعة ميدانية

وبالتوازي مع التجهيزات الدعوية، أطلقت المديرية حملات تطهير شاملة لصحن المساجد ودورات المياه، مع مراجعة كفاءة أنظمة الإضاءة والصوت والساحات الخارجية، للحفاظ على المظهر الحضاري لبيوت الله وتوفير أجواء إيمانية منظمة للمصلين.

وأكدت المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية ستكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية كل مسجد لتقديم أفضل الخدمات للمصلين خلال الأيام الأخيرة من رمضان.