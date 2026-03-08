إعلان

كمموه وكبلوه.. تطورات جديدة في محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:10 م 08/03/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة ربة منزل وثلاثة عاطلين، في واقعة اتهامهم بقتل وسرقة أحد المواطنين بعد اقتحام شقته السكنية بمنطقة مينا البصل، إلى جلسة 12 أبريل المقبل.

قرار المحكمة واستمرار حبس المتهمين

وتضمن قرار المحكمة استمرار حبس المتهمين، وإرجاء نظر القضية لمناقشة الطبيب الشرعي والاطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثاني، إلى جانب سداد رسوم الادعاء المدني وتقديم سند الوكالة لباقي الورثة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أنس أسامة العبد، وبحضور عبدالحميد شلبي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد البغدادي.

تفاصيل جريمة قتل مواطن

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا بالعثور على جثة شخص مكبل اليدين والقدمين وبه عدة إصابات داخل مسكنه.

وكشفت التحريات والتحقيقات وجود علاقة عاطفية بين المتهمة الأولى "هـ.ع.أ"، ربة منزل، والمجني عليه "ح.م.ع"، وهو جار لها في المسكن، وكان يقدم لها مساعدات مالية وطلب منها الزواج قبل وقوع الجريمة.

تخطيط المتهمين لسرقة المجني عليه

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أخبرت ثلاثة متهمين آخرين، وهم "ع.ع.م" عاطل مقيم مينا البصل، و"م.م.ر" عاطل مقيم أبو حمص بمحافظة البحيرة، و"م.ع.أ" عاطل مقيم أبو حمص، بوجود مبالغ مالية لدى المجني عليه داخل مسكنه.

واتفق المتهمون على سرقته، حيث تولت المتهمة الأولى مراقبة الشقة والطريق، بينما توجه المتهم الثالث إلى مسكن المجني عليه مدعيًا أنه ممثل لإحدى الجمعيات الخيرية، محاولًا الحصول على مفتاح الشقة، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

اقتحام الشقة وقتل المجني عليه

وبحسب التحقيقات، أعاد المتهمون ترتيب خطتهم، ثم اقتحم المتهمان الثاني والثالث الشقة واعتديا على المجني عليه بالضرب مستغلين وجوده بمفرده، قبل أن يقررا إنهاء حياته حتى لا ينكشف أمرهما.

وقام المتهمون بتكبيل يدي وقدمي المجني عليه وتكميم فمه بأدوات مختلفة حتى فارق الحياة، ثم استولوا على مبلغ مالي قدره 46 ألف جنيه وهاتف محمول، وفروا هاربين قبل أن يتم ضبطهم لاحقًا.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاقة عاطفية إعانة مالية جريمة قتل الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
انتصار السيسى: فى يوم المرأة العالمى نحتفى بدورها العظيم فى بناء المجتمعات
أخبار مصر

انتصار السيسى: فى يوم المرأة العالمى نحتفى بدورها العظيم فى بناء المجتمعات
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه