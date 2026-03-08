قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة ربة منزل وثلاثة عاطلين، في واقعة اتهامهم بقتل وسرقة أحد المواطنين بعد اقتحام شقته السكنية بمنطقة مينا البصل، إلى جلسة 12 أبريل المقبل.

قرار المحكمة واستمرار حبس المتهمين

وتضمن قرار المحكمة استمرار حبس المتهمين، وإرجاء نظر القضية لمناقشة الطبيب الشرعي والاطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثاني، إلى جانب سداد رسوم الادعاء المدني وتقديم سند الوكالة لباقي الورثة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أنس أسامة العبد، وبحضور عبدالحميد شلبي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد البغدادي.

تفاصيل جريمة قتل مواطن

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا بالعثور على جثة شخص مكبل اليدين والقدمين وبه عدة إصابات داخل مسكنه.

وكشفت التحريات والتحقيقات وجود علاقة عاطفية بين المتهمة الأولى "هـ.ع.أ"، ربة منزل، والمجني عليه "ح.م.ع"، وهو جار لها في المسكن، وكان يقدم لها مساعدات مالية وطلب منها الزواج قبل وقوع الجريمة.

تخطيط المتهمين لسرقة المجني عليه

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أخبرت ثلاثة متهمين آخرين، وهم "ع.ع.م" عاطل مقيم مينا البصل، و"م.م.ر" عاطل مقيم أبو حمص بمحافظة البحيرة، و"م.ع.أ" عاطل مقيم أبو حمص، بوجود مبالغ مالية لدى المجني عليه داخل مسكنه.

واتفق المتهمون على سرقته، حيث تولت المتهمة الأولى مراقبة الشقة والطريق، بينما توجه المتهم الثالث إلى مسكن المجني عليه مدعيًا أنه ممثل لإحدى الجمعيات الخيرية، محاولًا الحصول على مفتاح الشقة، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

اقتحام الشقة وقتل المجني عليه

وبحسب التحقيقات، أعاد المتهمون ترتيب خطتهم، ثم اقتحم المتهمان الثاني والثالث الشقة واعتديا على المجني عليه بالضرب مستغلين وجوده بمفرده، قبل أن يقررا إنهاء حياته حتى لا ينكشف أمرهما.

وقام المتهمون بتكبيل يدي وقدمي المجني عليه وتكميم فمه بأدوات مختلفة حتى فارق الحياة، ثم استولوا على مبلغ مالي قدره 46 ألف جنيه وهاتف محمول، وفروا هاربين قبل أن يتم ضبطهم لاحقًا.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم.