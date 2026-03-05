أكد الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى رمد المنيا يواصل تقديم خدمات طبية متخصصة ومتميزة لأهالي المحافظة، في إطار جهود وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

خدمات طبية متنوعة خلال شهر فبراير..

وأشار الدكتور محمود عمر إلى أن مستشفى رمد المنيا، بقيادة الدكتورة نهى نبيل مدير المستشفى، نجح خلال شهر فبراير 2026 في تقديم أكثر من 8 آلاف خدمة طبية متنوعة ما بين فحوصات وتشخيص وعمليات جراحية وخدمات طوارئ، بما يعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى.

إقبال كبير على العيادات الخارجية..

وأضاف أن العيادات الخارجية بالمستشفى شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي على 2884 مريضًا بعيادة العيون العامة، إلى جانب إجراء 1616 مقياس نظر بالكمبيوتر لضمان أعلى درجات الدقة في التشخيص، فضلاً عن فحص قاع العين لـ1027 حالة، خاصة للحالات الخاصة بالقومسيونات الطبية والشهادات.

376 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا..

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية، أوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى 376 عملية وتدخلًا جراحيًا متنوعًا، من بينها حالة زراعة قرنية بشرية، و7 جراحات شبكية دقيقة، بالإضافة إلى 81 عملية إزالة مياه بيضاء، و80 تدخلاً بالليزر شملت مسح العدسة وتثبيت الشبكية وعلاج الارتشاح السكري، إلى جانب 31 حالة حقن داخل الجسم الزجاجي.

جراحات صغرى وتدخلات سريعة..

كما تم إجراء جراحات الحَوَل وعدد من الجراحات الصغرى والتدخلات السريعة التي بلغت 177 حالة، وشملت إزالة الظفرة والأكياس الدهنية والأجسام الغريبة من العين.

خدمات الطوارئ والفحوصات المتخصصة..

وأشار الدكتور محمود عمر إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 327 حالة تم التعامل معها بشكل فوري وعلى مدار الساعة، إلى جانب إجراء 321 فحصًا تخصصيًا شمل قياس مجال الإبصار والأشعة المقطعية للعين (OCT) والسونار، فضلاً عن إجراء 493 تحليلاً معمليًا لدعم دقة التشخيص وسلامة المرضى.

خدمات عيادة الأسنان.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن عيادة الأسنان بالمستشفى استقبلت 895 مريضًا، وتم تقديم الخدمات العلاجية لـ342 حالة تنوعت بين خلع الأسنان والحشوات وإزالة الجير.