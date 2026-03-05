"صحة وتعليم ورقابة أسواق".. 5 ملفات تتصدر أول لقاء لمحافظ القليوبية مع

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا.

المواطنة ركيزة أساسية للتنمية

أعرب محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا أن روح المحبة والمواطنة هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإسكندرية في كافة القطاعات، بما يليق بمكانتها التاريخية.

وأشاد عطية بالدور الوطني للكنيسة المصرية في دعم استقرار الدولة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون الوثيق وتذليل كافة العقبات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن السكندري.

أبرز الحضور من القيادات الكنسية

ضم الوفد الكنسي الذي استقبله المحافظ كل من الأنبا كيرلس آڤا مينا رئيس دير مارمينا، الأنبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية، ونيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، والقمص إبرام إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية.

كما شهد اللقاء حضور؛ القمص الدكتور تداوس أفامينا، والقمص إيلاريون أفامينا من دير مارمينا، والقمص بولس عوض سكرتير بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ونادر تادرس مسؤول العلاقات العامة بالكاتدرائية، والمهندس فاضل فؤاد مسؤول المقر البابوي.