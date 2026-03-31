وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة تشهدها المحافظة، وفي ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية.



وأكد المحافظ أهمية المتابعة اللحظية للأحداث من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، مع تفعيل الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تداعيات ناتجة عن الأمطار.

تكليفات ميدانية للقيادات التنفيذية

وكلّف المحافظ نائبه، بلال حبش، بمتابعة تنفيذ الإجراءات المُعدة مسبقًا وفق الدليل الإجرائي لمجابهة الأزمات والطوارئ، والتأكد من جاهزية القطاعات المختلفة، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

كما كلّف السكرتير العام، كامل غطاس، بالمتابعة المستمرة لأداء رؤساء الوحدات المحلية، والتأكد من انتشار معدات شفط المياه وفرق العمل ميدانيًا، مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المعدات ورفع تقارير دورية على مدار اليوم.

انتشار معدات شفط المياه بالمحافظة

وشدد المحافظ على ضرورة المرور الميداني الفوري لرؤساء الوحدات المحلية على مواقع تجمعات المياه، والتعامل السريع معها، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ووحدات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

كما وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لضمان انتظام واستمرارية الخدمات الحيوية وعدم تأثرها بسقوط الأمطار.

تحذيرات مهمة للمواطنين

وفي السياق ذاته، دعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو اللوحات الإعلانية أو الأسلاك المكشوفة أثناء سقوط الأمطار، مع توخي الحذر أثناء السير في الشوارع وتجنب مناطق تجمع المياه، حفاظًا على سلامتهم.