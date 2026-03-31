قررت محكمة جنايات استئناف أسوان، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية ماضي عباس راشد، والمعروف إعلاميا بملك الذهب، إلى جلسة 24 مايو 2026، وذلك لاستكمال مناقشة الشهود ومناقشة الطبيب الشرعي ومرافعة النيابة والدفاع.

وكانت محكمة جنايات مستأنف أسوان، قررت فى شهر مارس الماضي، تأجيل قضية المتهم ماضي عباس راشد وأخوه أحمد عباس راشد المتهمين بالتنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية لجلسة اليوم 31 مارس بناءً على طلب دفاع المتهمين، وكانت محكمة أول درجة حكمت عليهم بالإعدام.