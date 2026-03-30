محافظ الإسكندرية يستقبل مطران اللاتين في مصر - صور

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين في مصر، وذلك في أول زيارة له عقب تولي المحافظ منصبه لبحث التعاون.

وأكد المحافظ اعتزازه بروح التآخي والتعايش التي تميز المجتمع السكندري، والتي تُعد نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية، مشيدًا بالدور المجتمعي والتعليمي الذي تقوم به المؤسسات الكاثوليكية في مصر، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

دعم جهود التنمية وخدمة المجتمع

ومن جانبه، أكد المطران كلاوديو لوراتي حرص الكنيسة الكاثوليكية على تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الكنيسة من خلال شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

رعاية الأطفال والمسنين

وتُشرف الكنيسة الكاثوليكية في مصر على منظومة واسعة من المؤسسات، تضم عددًا كبيرًا من المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتمتد خدماتها لتشمل القطاع الصحي من خلال عدد من المستشفيات والمستوصفات، فضلًا عن دورها في رعاية الأطفال والمسنين عبر مراكز متخصصة، إلى جانب مؤسسات للتأهيل المهني ومكتبات ثقافية تتيح خدماتها للباحثين.

المدارس الكاثوليكية في الإسكندرية

حضر اللقاء كل من الأب أنطوان توفيق، نائب مطران اللاتين في مصر، والأب فيليب فرج، الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب نبيل عزيز، رئيس كاتدرائية سانت كاترين والرئيس الفرعي للجنة المدارس الكاثوليكية، والأب ماجد حبيب، نائب رئيس كاتدرائية سانت كاترين.