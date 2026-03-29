أُصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر انقلاب كونتينر تابع لسيارة نقل على طريق الإسماعيلية أمام منطقة الاستثمار في الاتجاه المؤدي إلى المدينة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل “جامبو” كانت تسير بنفس الطريق.

تحرك سريع للإسعاف

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بانقلاب كونتينر سيارة نقل فرداني تحمل لوحات رقم (ب ر ط 6478) على سيارة جامبو رقم (ع ج ج 1589). وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة.

أسماء المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة مؤمن السيد حسين، 45 عامًا، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن وجرح قطعي بطول نحو 20 سم، مع اشتباه في كسر الضلوع، وأصيب أحمد علي جابر، 28 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين ورفع آثار الحادث

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.