تعليم القليوبية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات بعد تأجيلها بسبب الأمطار

كتب : أسامة علاء الدين

12:07 م 29/03/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للجدول المعلن مسبقًا، على أن تستمر الدراسة بانتظام غدًا الاثنين، بعد أن كان قد تقرر تأجيل الدراسة ليوم الأحد فقط بسبب سوء الأحوال الجوية.

ترحيل امتحانات المادة الأولى

وكشف بيان المديرية أنه تقرر ترحيل امتحان المادة الأولى الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد، حيث يُعقد للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس المقبل، وللمرحلة الثانوية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

التأكيد على الالتزام بالمواعيد

وناشدت مديرية التعليم مسئولي الإدارات والمدارس بالالتزام التام بالمواعيد المقررة وانطلاق الامتحانات غدًا الاثنين دون تأخير، لضمان انتظام سير العملية التعليمية والامتحانات.

خلفية قرار التأجيل

وكان محافظ القليوبية قد قرر تأجيل الدراسة ليوم واحد بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب، مشيرًا إلى متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس غير المستقر المصحوبة بأمطار ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي.

جهود الأجهزة التنفيذية وتحذيرات المواطنين

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة انعقاد دائم عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ، كما ناشد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يواجه صعوبة في اللغة".. اتحاد الكرة يوضح لأول مرة كواليس اكتشاف هيثم حسن
رياضة محلية

"يواجه صعوبة في اللغة".. اتحاد الكرة يوضح لأول مرة كواليس اكتشاف هيثم حسن
البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟
علاقات

البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟
بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة
أخبار السيارات

بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة

بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
مدارس

بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
أخبار المحافظات

أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور