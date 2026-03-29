أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للجدول المعلن مسبقًا، على أن تستمر الدراسة بانتظام غدًا الاثنين، بعد أن كان قد تقرر تأجيل الدراسة ليوم الأحد فقط بسبب سوء الأحوال الجوية.

ترحيل امتحانات المادة الأولى

وكشف بيان المديرية أنه تقرر ترحيل امتحان المادة الأولى الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد، حيث يُعقد للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس المقبل، وللمرحلة الثانوية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

التأكيد على الالتزام بالمواعيد

وناشدت مديرية التعليم مسئولي الإدارات والمدارس بالالتزام التام بالمواعيد المقررة وانطلاق الامتحانات غدًا الاثنين دون تأخير، لضمان انتظام سير العملية التعليمية والامتحانات.

خلفية قرار التأجيل

وكان محافظ القليوبية قد قرر تأجيل الدراسة ليوم واحد بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب، مشيرًا إلى متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس غير المستقر المصحوبة بأمطار ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي.

جهود الأجهزة التنفيذية وتحذيرات المواطنين

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة انعقاد دائم عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ، كما ناشد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم.