بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة

كتب : محمود عجمي

11:38 ص 29/03/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (1)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (4)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (3)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (6)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (2)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (8)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (9)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (10)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (12)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (11)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (13)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (14)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (15)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (16)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (17)
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبري الحواتكة (7)

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في مشروع رفع كفاءة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، في إطار حرصه على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

أهمية المشروع ودوره في تحسين الحركة المرورية

وأكد المحافظ خلال جولته أهمية المشروع باعتباره محورًا مروريًا حيويًا يخدم أهالي قرية الحواتكة والقرى المجاورة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاركة القيادات التنفيذية والجهات المنفذة

رافق المحافظ كل من وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمود عزازي ممثل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمهندسين والفنيين.

استعراض الموقف التنفيذي للأعمال

واستهل اللواء محمد علوان جولته بتفقد الموقف التنفيذي للمشروع، حيث اطلع على نسب الإنجاز وما تم تنفيذه من أعمال صب الكمرات الخرسانية والبلاطات وتركيبها، ضمن مراحل استكمال الهيكل الإنشائي، تمهيدًا لبدء التشغيل الجزئي أمام حركة المواطنين.

متابعة ميدانية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية

وأوضح المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ودفع معدلات الأداء، مع تكليف الأجهزة التنفيذية بالتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

التزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة الإنشائية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والاستدامة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ترتقي بجودة الحياة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط كوبري الحواتكة مركز منفلوط الطرق ترعة الإبراهيمية

