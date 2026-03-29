لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم اليوم الأحد، بين سيارتين نقل بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى نقل ثقيل، بالقرب من كوبري القذافي بقرية الإمام الغزالي، بنطاق ذات المركز.

أسماء الوفيات في الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد ماهر جوهر، 19 عام، دياب فتحي عبد العليم، 24 عام، عشري رواش عشري، 16 عام، وجميعهم مقيمون محافظة سوهاج، وجرى إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات

كما تبين إصابة محمود علي عبد الصبور، 25 عام، الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بفروة الرأس، وبدر أبو اليزيد هاشم، 62 عام، وادي النطرون، بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.