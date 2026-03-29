بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 2 في تصادم سيارتين نقل ثقيل بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:53 ص 29/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم اليوم الأحد، بين سيارتين نقل بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى نقل ثقيل، بالقرب من كوبري القذافي بقرية الإمام الغزالي، بنطاق ذات المركز.

أسماء الوفيات في الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد ماهر جوهر، 19 عام، دياب فتحي عبد العليم، 24 عام، عشري رواش عشري، 16 عام، وجميعهم مقيمون محافظة سوهاج، وجرى إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات

كما تبين إصابة محمود علي عبد الصبور، 25 عام، الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بفروة الرأس، وبدر أبو اليزيد هاشم، 62 عام، وادي النطرون، بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

حادث الدلنجات تصادم نقل وفيات البحيرة إصابات حوادث الطرق الدلنجات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
أخبار مصر

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى
نصائح طبية

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى

تقرير إيراني يكشف خلافًا بين بزشكيان وقائد الحرس الثوري.. ما التفاصيل؟
شئون عربية و دولية

تقرير إيراني يكشف خلافًا بين بزشكيان وقائد الحرس الثوري.. ما التفاصيل؟
احذر هذه الاطعمة في ثلاجتك ترفع الدهون والسكر بشكل خطير
نصائح طبية

احذر هذه الاطعمة في ثلاجتك ترفع الدهون والسكر بشكل خطير

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة