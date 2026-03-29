إعلان

اليوم.. تأجيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في القليوبية


كتب- أسامة علاء الدين:

08:09 ص 29/03/2026

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

أوضح المحافظ، أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

أكد محافظ القليوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
رياضة محلية

عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
نصائح طبية

"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
زووم

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة
سفر وسياحة

الرئيس الفنزويلي من قفص الاتهام في نيويورك: "نحن بخير ورسائل الدعم تقوينا"
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

