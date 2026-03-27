فاز الطالبان يوسف أسامة وبهيرة أحمد الششتاوي بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، بمنحة مؤسسة ساويرس للدراسة بجامعة شيكاغو الأمريكية لمدة عام دراسي.

تعزيز التعاون الدولي

وقال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون الدولي، ودعم الطلاب المتميزين.

وأشار إلى إتاحة الفرص لهم لاكتساب خبرات تعليمية عالمية تسهم في صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم المستقبلية، متمنيًا لهما مزيدًا من النجاح والتفوق خلال فترة دراستهم بالخارج.

إعداد كوادر مؤهلة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عادل نصير، القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن هذا الإنجاز يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية بالكلية، ويؤكد قدرتها على إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة على المستوى الدولي.

وأضافت أن الكلية مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لطلابها، وتشجيعهم على التقدم للمنح والبرامج الدولية، بما يسهم في تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة عالميًا.