شهدت مدينة السباعية التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، حادث خروج قطار قصب عن مساره المخصص لحمل محصول القصب من الأراضى الزراعية إلى المصنع.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب قطار قصب "ديكوفيل" عن مساره وسط المنازل بمدينة السباعية، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتسبب الحادث، فى تعطل الحركة على الطريق، وتم الدفع بفرق الصيانة المتخصصة لإعادة صيانة السكة ورفع آثار الحادث، مع حمل شحنات القصب باستخدام جرارات زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.