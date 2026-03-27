بسبب الطقس السيئ.. صعق كهربائي يُنهي حياة طفلين بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:21 ص 27/03/2026

جثة

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، حادثين مأساويين أوديا بحياة طفلين إثر تعرضهما لصعق كهربائي من أعمدة إنارة، في ظل موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

وفاة طفل بواقعة فاقوس

في الواقعة الأولى بدائرة مركز فاقوس، لقي طفل مصرعه بعدما لامس عمود إنارة وسط تجمعات مياه الأمطار، ما تسبب في صعقه كهربائيًا على الفور.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث مماثل في ديرب نجم

وفي حادثة مماثلة بمركز ديرب نجم، توفي طفل آخر يبلغ من العمر 12 عامًا بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء تواجده بالقرب من تجمعات مياه الأمطار، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى، مع تحرير محضر بالواقعة.

تحقيقات الأجهزة الأمنية وتحذيرات للشارع

أخطرت الأجهزة الأمنية جهات التحقيق التي بدأت مباشرة أعمالها للتحقق من ملابسات الواقعتين وتحديد المسؤوليات، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر التماس الكهربائي أثناء سوء الأحوال الجوية، خاصة بالقرب من تجمعات مياه الأمطار.

صعق كهربائي الشرقية وفاة أطفال الطقس السيئ الأمطار أعمدة إنارة

