إعلان

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما في بالوعة صرف صحي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:35 م 26/03/2026

جثة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث في بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخصين داخل بالوعة صرف صحي بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف تابعة لمرفق الإسعاف لنقل المصابين.

بيانات الضحايا

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد ف. ر."، 33 عامًا، سباك، وإصابة "محمد ع. ع."، 43 عامًا، ويقيمان بقرية ميانة.

نقل الضحايا إلى المستشفى

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
أخبار المحافظات

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
شئون عربية و دولية

لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة