لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث في بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخصين داخل بالوعة صرف صحي بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف تابعة لمرفق الإسعاف لنقل المصابين.

بيانات الضحايا

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد ف. ر."، 33 عامًا، سباك، وإصابة "محمد ع. ع."، 43 عامًا، ويقيمان بقرية ميانة.

نقل الضحايا إلى المستشفى

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.