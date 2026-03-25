قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية حبس لاعب كرة قدم بفريق كهرباء الإسماعيلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على ضابط مرور أثناء تأدية عمله، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو يوثق الحادث.

تفاصيل الواقعة



شهدت مدينة الزقازيق واقعة تعدي اللاعب، ويدعى "محمد خ.إ" وشهرته "الدرف"، على ضابط مرور خلال قيامه بتنظيم الحركة المرورية، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل فوري.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة تم توثيقها بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، ما ساهم في سرعة تحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

قرار النيابة العامة



وعقب تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1315 إداري قسم ثان الزقازيق، جرى عرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.

تحرك أمني سريع



وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الزقازيق بشأن الواقعة، حيث تم فحص الفيديو المتداول والتأكد من صحته، قبل انتقال الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التعدي على موظف عام

وتُعد جريمة التعدي على موظف عام أثناء أداء وظيفته من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تمثله من اعتداء على هيبة الدولة وتعطيل سير العمل العام، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، خاصة في حال استخدام القوة أو التهديد.