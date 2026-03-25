مياه القناة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

كتب : أميرة يوسف

02:06 م 25/03/2026

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع تداعيات نوة الأمطار، من خلال الدفع بفرق الطوارئ والصيانة بمختلف المناطق، والعمل على سحب تجمعات المياه أولًا بأول لضمان استمرار كفاءة شبكات الصرف الصحي.

انتشار مكثف لفرق الطوارئ والمعدات

ودفعت الشركة بعدد كبير من سيارات الكسح وشفط المياه، إلى جانب المعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات الأمطار، مع تشغيل البدالات بكامل طاقتها لضمان سرعة تصريف المياه.

متابعة مستمرة لمناسيب الشبكات ومحطات الرفع

كما تتابع الفرق الفنية بشكل دوري مناسيب المياه داخل الشبكات ومحطات الرفع، للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار.

رئيس الشركة يتابع ميدانيًا من مواقع العمل

وفي هذا الإطار، يواصل اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، من خلال المرور على النقاط الساخنة ومناطق تجمع المياه، للتأكد من سرعة الاستجابة على أرض الواقع.

توجيهات بالعمل على مدار الساعة

ووجّه رئيس الشركة بضرورة استمرار العمل دون توقف، خاصة في المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية، لضمان تحقيق السيولة المرورية والحد من تأثيرات الطقس السيئ.

تنسيق كامل واستجابة فورية للطوارئ

كما شدد على أهمية التنسيق بين فرق التشغيل والصيانة والطوارئ، مع تكثيف أعمال المتابعة اللحظية، لضمان سرعة التدخل واحتواء أي أزمات طارئة.

جاهزية مستمرة لمواجهة الأحوال الجوية

وأكدت الشركة استمرار رفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني المكثف بكافة القطاعات، مع متابعة مستمرة لمواقع العمل لضمان التعامل الفعال مع تداعيات الطقس.

الطقس مياه القناة الأمطار الطقس السيئ الصرف الصحي سيارات شفط المياه محافظات القناة الطوارئ

