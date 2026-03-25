إعلان

السيطرة على حريق في منطقة زراعية قرب موقف القنطرة غرب بالإسماعيلية

كتب : مصراوي

08:17 ص 25/03/2026

حريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شبّ حريق هائل فجر اليوم الأربعاء في منطقة زراعية بالقرب من موقف القنطرة غرب الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

على الفور، وجّه مدير أمن الإسماعيلية بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، بمشاركة ضباط الشرطة، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

أكد شهود عيان، أن الحريق اندلع في مساحة من الهيش والبوص، وهو ما ساهم في سرعة انتشار النيران بشكل ملحوظ، خاصة مع تأثيرات الطقس غير المستقر.

تمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وعزل المنطقة المتضررة، ما ساهم في السيطرة على النيران بالكامل دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

أعمال تبريد لمنع تجدد الاشتعال

وتواصل الأجهزة المعنية حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة في ظل طبيعة المواد القابلة للاشتعال بالموقع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الإسماعيلية القنطرة غرب الطقس السيئ الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
بالصور.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى والأرصاد تحذر
أخبار مصر

بالصور.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى والأرصاد تحذر
"عوة وبرد العجوزة".. أمطار غزيرة تجتاح كافة أحياء الإسكندرية
أخبار المحافظات

"عوة وبرد العجوزة".. أمطار غزيرة تجتاح كافة أحياء الإسكندرية
لمدة يومين.. توقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية
أخبار المحافظات

لمدة يومين.. توقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)