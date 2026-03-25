

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شبّ حريق هائل فجر اليوم الأربعاء في منطقة زراعية بالقرب من موقف القنطرة غرب الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

على الفور، وجّه مدير أمن الإسماعيلية بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، بمشاركة ضباط الشرطة، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

أكد شهود عيان، أن الحريق اندلع في مساحة من الهيش والبوص، وهو ما ساهم في سرعة انتشار النيران بشكل ملحوظ، خاصة مع تأثيرات الطقس غير المستقر.

تمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وعزل المنطقة المتضررة، ما ساهم في السيطرة على النيران بالكامل دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

أعمال تبريد لمنع تجدد الاشتعال

وتواصل الأجهزة المعنية حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة في ظل طبيعة المواد القابلة للاشتعال بالموقع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.