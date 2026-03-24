أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين.

يأتي ذلك في ظل ما تشير إليه تقارير هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشمل رياحًا شديدة وأتربة وأمطارًا متفاوتة الشدة.

ووجّه محافظ كفرالشيخ بربط غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، إلى جانب إعداد تقارير دورية كل ساعتين لرصد الموقف العام ومتابعة حالة المرافق والخدمات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة مراجعة جاهزية معدات الطوارئ من لوادر وسيارات كسح ومولدات كهرباء وماكينات شفط، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل، فضلًا عن الانتهاء من أعمال تطهير صفايات الأمطار وبيارات الصرف الصحي.

كما وجه بمراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية لتفادي سقوطها بفعل الرياح، مع وقف أي أعمال صيانة أو إنشاءات مكشوفة قد تمثل خطورة خلال فترة التقلبات الجوية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور الميداني خاصة على الطرق السريعة ومداخل المدن والمناطق منخفضة المنسوب، مع إعادة توزيع مجموعات الإغاثة طبقًا لخطط مواجهة تداعيات مناخية محتملة.

وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع سقوط الأشجار أو اللوحات الإعلانية، أو رمال زاحفة قد تعيق حركة مرور المركبات على الطريق الدولي الساحلى ورفعها فوراً، مؤكدًا على سرعة الإبلاغ عن أي أحداث طارئة دون تأخير.

وفي السياق ذاته أعلنت محافظة كفر الشيخ بإجراء التنسيق مع شركات المرافق لرفع درجة الاستعداد، حيث أكدت شركة الكهرباء على مراجعة الشبكات والمحولات وتأمين الأكشاك الكهربائية، فيما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جاهزية محطات الرفع.

وتشغيل الطلمبات بكامل طاقتها وتجهيز سيارات الشفط بالمناطق الحرجة، بينما قامت شركة الغاز بمراجعة الشبكات الأرضية والتأكد من عدم وجود تسريبات خاصة بالمناطق المنخفضة، مع الدفع بفرق طوارئ للتدخل السريع.

ودعا محافظ كفرالشيخ المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء، وتقليل الحركة أثناء العواصف، وعدم الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات المعدنية، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.