يتابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، تطورات الحالة الجوية فى المحافظة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ ومركز السيطرة والتحكم، وذلك للاطمئنان على سلامة المواطنين وانتظام سير العمل بكافة القطاعات الحيوية وسرعة التعامل مع أي تداعيات محتملة.

يأتي هذا في إطار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وما تشهده محافظات الجمهورية ومن بينها سوهاج من تقلبات مناخية ملحوظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجّه محافظ سوهاج برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، إلى جانب مديريات الخدمات وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مع التأكيد على الجاهزية التامة لمعدات التدخل السريع وسيارات شفط المياه في حال سقوط أمطار غزيرة، فضلًا عن جاهزية فرق الطوارئ لضمان الاستجابة الفورية لأي بلاغات.

مراجعة المرافق

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية، مع مراجعة كفاءة بالوعات الصرف الصحي ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، بما يمنع حدوث تجمعات للمياه أو إعاقات مرورية، ويضمن سيولة الحركة داخل الشوارع والطرق.

تنسيق الجهات المعنية

كما كلف المحافظ الأجهزة المعنية، وعلى رأسها الحماية المدنية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، برفع درجة الاستعداد وتشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع الأعطال أو البلاغات، خاصة المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي أو التأثيرات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

جاهزية القطاع الصحي والإسعاف

وفي السياق ذاته، وجّه محافظ سوهاج مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع انتشار سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية تحسبًا لأي حالات طارئة.

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات التقلبات المناخية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو اللافتات المعدنية وعدم الوقوف أسفل الأشجار أو المباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح، مع الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ عبر غرف العمليات والخطوط الساخنة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن التقلبات الجوية داخل مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.