وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

توقعات بسوء الأحوال الجوية غدًا

جاء ذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض المحافظة غدًا الأربعاء 25 مارس لحالة قوية من عدم الاستقرار، تشمل أمطارًا غزيرة ورعدية أحيانًا، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

تحذيرات من البرق

تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع احتمالية حدوث ضربات برق في عدد من المناطق.

استنفار كامل للأجهزة التنفيذية

شددت المحافظ على استمرار حالة الاستنفار الكامل، مع التواجد الميداني المستمر لكافة الأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وأي طوارئ.

تنسيق بين الجهات المختلفة

أكدت أهمية التنسيق الكامل بين وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، والحماية المدنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

إجراءات عاجلة

وجهت المحافظ بالانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة، إلى جانب مراجعة معدات الطوارئ والتأكد من جاهزية سيارات شفط المياه.

كما شملت التوجيهات التنسيق مع شركات المرافق للتعامل مع الأعطال المحتملة، ومراجعة أعمدة ومحولات الكهرباء واللافتات وأعمدة الإنارة، ورفع درجة الاستعداد بالطرق.

مناشدة المواطنين

ناشدت محافظة البحيرة المواطنين توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو بالقرب من تجمعات المياه، مع تقليل الحركة على الطرق والالتزام بالقيادة الهادئة، ومتابعة البيانات الرسمية أولًا بأول.