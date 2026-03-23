أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة استمرار انتظام تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة استمرار العمل بجميع مراكز خدمة العملاء ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وأكدت الشركة استمرار العمل داخل مراكز خدمة العملاء لاستقبال شكاوى المواطنين والاستفسارات المختلفة، والتعامل الفوري معها من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار اليوم، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا باستمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، لضمان عدم تأثر المواطنين واستمرار ضخ المياه بشكل منتظم طوال فترة الإجازة.

وفي إطار التيسير على المواطنين، دفعت الشركة بعدد من الوحدات المتنقلة لشحن العدادات مسبقة الدفع، بهدف تغطية أكبر نطاق جغرافي ممكن، وتقليل التكدس داخل مراكز الخدمة الثابتة.

كما تواصل غرف الطوارئ انعقادها على مدار الساعة، بالتوازي مع جاهزية الخط الساخن (125) لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة بشبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، من خلال فرق الصيانة المنتشرة بكافة المناطق.

وشدد رئيس الشركة على تكثيف المتابعة الميدانية من قبل رؤساء القطاعات ومديري المناطق، لضمان استمرارية الخدمات المقدمة بكفاءة، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يأتيان على رأس أولويات الشركة.