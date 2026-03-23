أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمدينة الطور لمتابعة المشروعات الفندقية، وبحث سبل استغلالها وتعظيم موارد المحافظة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مبنى تمكين المرأة، والذي يجري به العديد من أعمال التطوير، واستمع إلى شرح مفصل عن أهمية المبنى الذي يعد مركز متطور لدعم المرأة سياحياً واقتصادياً، تماشياً، لما يقدمه من خدمات للمرأة في مجالات التدريب والإنتاج، ويضمن دار الضيافة كجزء لخدمة النشاط السياحي بالمدينة، وورش تدريب لتطوير دور المرأة في الإنتاج الغذائي، والتدريب على مهارات الحياة الأساسية، و في مجالات التمكين والسكّان التي تشجع المشروعات الصغيرة.

ووجه المحافظ بوضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير الجارية به في إطار تحديث البنية التحتية والمباني الحكومية بمدينة طور.

كما جرى المرور على مبنى دار العاملين، لبحث مدى احتياجه لخطة رفع كفاءة تشغيلها مع إزالة المبنى القديم طبقا لتوصيات لجنة المباني الآيلة للسقوط، وطرحه للاستثمار.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب علي حماده، رئيس مدينة الطور، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.