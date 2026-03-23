حصل مصراوي على الصورة الأولى لضحايا الجريمة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرموز" والمتهم فيها شاب بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة، فيما لاتزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.

تشييع الجثامين

وكانت شيعت جثامين الضحايا الستة، في جنازة انطلقت من مسجد العمري عقب صلاة العصر أمس الأحد، ووريت الجثامين الثرى بمدافن "العمود" عقب انتهاء مشرحة الإسعاف بكوم الدكة من إجراءات الصفة التشريحية وتسليم الجثامين للتصريح بالدفن.

كواليس الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بقيام شاب (20 عامًا) بمحاولة انتحار من الطابق 13 بأحد عقارات منطقة كرموز، وعقب إنقاذه، كشفت التحقيقات عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الشقة الواقعة بالطابق الـ 6؛ حيث عُثر على 6 جثامين لسيدة في العقد الخامس، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 عامًا.

وتبين من المناظرة أن الجثث ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات قطعيًا باليدين والرقبة، وفي بداية حالة تعفن رمي.

وعثر رجال الأدلة الجنائية بمسرح الحادث على عدة شفرات حلاقة ملطخة بالدماء، جرى التحفظ عليها لمضاهتها بجثث المتوفين.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرة المكونة من أم وخمسة أبناء، مقيمون في كرموز بدون وجود الأب المقيم بدولة عربية، وكانت الأم قد اكتشفت إصابتها بالسرطان، وحين حاولت التواصل مع زوجها الذي يعمل بالخارج لطلب الدعم، أبلغها بطلاقها وزواجه من أخرى وامتناعه عن الإنفاق عليهم مما أصاب الأم بصدمة نفسية حادة.

"اتفاق الموت"

وكشف المتهم في أقواله أن هذه الظروف دفعت والدته للاتفاق معه على إنهاء حياة الأسرة بالكامل هربا من شبح الفقر والاحتياج.

وبحسب الاعترافات، شاركت الأم في الأبناء الخمسة (بأعمار تتراوح بين 8 و 17 عامًا)، فيما أقدم الابن الأكبر على قتل والدته تنفيذا للاتفاق، قبل أن يحاول الانتحار فاشلاً نتيجة حتى تدخل الجيران وسلموه للشرطة.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم ريان (20 عامًا) باعترافات كشف فيها عن اتفاقه مع والدته على إنهاء حياة أشقائه بسبب أزمة مادية ونفسية شديدة بعد رفض والدهم المقيم بالخارج الإنفاق عليهم وتطليق الأم.

وكشفت إحدى جيران الأسرة أن الأم كانت مصابة بالسرطان منذ 4 سنوات وأبلغتها قبل أسبوع بنية الانتحار الجماعي هربًا من ضيق ذات اليد، خاصة بعد تلقيها خبر طلاقها هاتفيًا من زوجها بالخارج في 16 مارس الجاري، وتخلي الأخير عن الأسرة تمامًا بشكل نهائيًا.

تحليل مخدرات للمتهم

أصدرت جهات التحقيق بالإسكندرية، قرارًا بإجراء تحليل مخدرات للمتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرموز"، لاتهامه بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة.

وخصصت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية مأمورية أمنية خاصة لنقل المتهم من محبسه إلى معامل وزارة الصحة لتنفيذ القرار، وذلك عقب صدور قرار بحبسه 4 أيامًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

