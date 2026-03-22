وكيل صحة أسيوط يتابع الخدمات الطبية بالمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر

كتب : محمود عجمي

01:39 م 22/03/2026
أجرى الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة تفقدية لعدد من المستشفيات التابعة للمديرية، بهدف متابعة مستوى الجاهزية وانتظام العمل داخل المنشآت الصحية خلال فترة عيد الفطر المبارك. وجاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات المتابعة الميدانية المستمرة، وبمرافقة الدكتورة شرين عبد الواحد، مدير إدارة متابعة المديريات، وهبة فتحي، عضو الإدارة.

وشملت الجولة التفقدية مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى الرمد بأسيوط، حيث زار وكيل الوزارة مختلف الأقسام الطبية والخدمية، وتابع انتظام سير العمل، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة قد تستجد خلال فترة الإجازات الرسمية.

كما تضمنت الجولة التأكد من تواجد الفرق الطبية بكامل تخصصاتها والتزامها بالنوبتجيات اليومية، إلى جانب رصد أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجّه وكيل الوزارة بسرعة التعامل مع السلبيات التي تم رصدها، خاصة داخل أقسام المبتسرين والعمليات والغسيل الكلوي والصيدليات الداخلية.

وأكد الدكتور محمد جمال خلال جولته على أهمية استمرار رفع الجاهزية داخل المستشفيات، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين طوال فترة الأعياد.

