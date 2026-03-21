وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم السبت، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، للاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية والتعامل الفوري مع فرص سقوط الأمطار بأنحاء المحافظة.

أمطار خفيفة بعدة مراكز

شهدت عدد من مراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع والسادات وحي شرق سقوط أمطار خفيفة، دون تأثيرات كبيرة حتى الآن على حركة المواطنين.

جاهزية كاملة لمواجهة الطوارئ

شدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مع الدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه اللازمة لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

مراجعة شبكات الصرف

وجه بمراجعة بالوعات صرف الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها واستيعابها لكميات المياه، ومنع حدوث أي تكدسات أو مشكلات في الطرق.

غرفة عمليات على مدار الساعة

أكد المحافظ أهمية التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة المستجدات والتدخل السريع في حال حدوث أي طوارئ.

تحذيرات واستمرار المتابعة

وشدد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان التعامل الفوري والفعال مع أي تغيرات في الأحوال الجوية.