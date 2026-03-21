تعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم السبت، لموجة من الطقس السيئ صاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر.

وأعلنت محافظة الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس السبت - ثاني أيام عيد الفطر - والتي تشير لتعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورياح بسرعة 40 كم/ ساعة.

استنفار وجاهزية فرق الانتشار السريع

ودفعت شركة الصرف الصحي بفرق الطوارئ والمعدات بكافة أنحاء المدينة للتعامل فوريًا مع تجمعات المياه ورفعها أولًا بأول لضمان عدم تأثر الحركة المرورية.

وأكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن حالة الطوارئ مرفوعة بكافة القطاعات تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية.

وأوضح قنديل أن فرق الطوارئ والانتشار السريع متواجدة ميدانيًا منذ بداية هطول الأمطار، مع التركيز على "المناطق الساخنة" والمحاور الرئيسية بالثغر لضمان الانسيابية المرورية.

تعامل لحظي ومتابعة ميدانية

وأشار رئيس الشركة إلى أن العمل يجري بشكل لحظيًا من خلال الدفع بسيارات ومعدات الشفط إلى النقاط المتأثرة.

وأضاف أن فرق العمل منتشرة في الشوارع على مدار 24 ساعة، ويتم تلقي بلاغات المواطنين بشكل مستمر عبر غرف العمليات، ويتم التحرك لإنهاء أي تجمع للمياه في وقت قياسي.

وأكد استمرار التواجد الميداني لفرق الطوارئ في عدة مناطق للوقوف على سرعة الاستجابة للبلاغات.

ووجه بضرورة استمرار الجاهزية التامة للتعامل مع أي متغيرات في حالة الطقس، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تهدف لرفع كفاءة الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال موجة التقلبات الجوية الحالية رسميًا.