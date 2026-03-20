أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بكافة موانئها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان انتظام العمل على مدار 24 ساعة بنظام الورديات، واستمرار حركة الركاب والبضائع دون تأثر.



ورست 9 سفن على أرصفة موانئ الهيئة، وجرى تداول 58000 طن بضائع و1321 شاحنة و112 سيارة.



وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع و587 شاحنة و108 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع و734 شاحنة و4 سيارات.



واستقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express والحرية، اليوم الجمعة بينما تغادر السفينة FORTMNELIT وعلى متنها 34 ألف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا، والسفينة Alcudia Express.

وكان ميناء سفاجا استقبل أمس السفينتين Alcudia Express وPOSEIDON EXPRESS، وغادرت أربع سفن هي PELAGOS Express، وPan LiLi، وأمل، والحرية.



وشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي: أور، والحسين، وسينا، وآيلة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 3000 راكب.