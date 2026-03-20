أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اتصالاً هاتفياً بالسيدة أشكار زغلول السيد، الموظفة بإدارة جامعة بنها.

وجاء هذا الاتصال لتهنئتها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، في لفتة إنسانية تعكس حرص القيادة على التواصل مع الأمهات القدوة.

تقدير جهود الأم

قدّم المحافظ التهاني للسيدة أشكار على جهودها الاستثنائية في تربية أبنائها وتحقيقهم للتفوق العلمي.

وأكد المحافظ دعم المحافظة وتقديرها لكل الأمثلة المشرفة التي تسهم في بناء المجتمع، معربًا عن أهمية دور الأم في غرس القيم التربوية والتعليمية التي تنشئ أجيالًا واعية ومثقفة.

شكر الأم المثالية

ومن جانبها، أعربت السيدة أشكار عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من محافظ القليوبية.

واعتبرت الأم المثالية أن هذا الاتصال يعكس اهتمام المحافظة بتكريم الأمهات القدوة، ودعم دورهن البارز والفعال في المجتمع.

رسالة تكريم الأمهات

وأشار المحافظ إلى أن تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة ليس مجرد احتفال رمزي.

وأوضح أن هذا التكريم يعد تقديرًا حقيقيًا لجهود الأمهات في بناء جيل واعٍ، وتحفيزًا لكل الأسرة المصرية على الالتزام بالقيم التي تساهم في تنمية المجتمع.