أدى المواطنون في محافظة السويس صلاة عيد الفطر المبارك في 98 مسجدًا و50 ساحة موزعة على أحياء المحافظة الخمسة.

وجرت شعائر صلاة العيد وسط تواجد أمني وتأمين طبي مكثف من رجال الإسعاف والشرطة لضمان سلامة المصلين وتسيير الحركة المرورية.

استعدادات أوقاف السويس

وأعدت مديرية أوقاف السويس خطة شاملة لضمان خروج الصلاة في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة الروحانية.

وهيأت الأوقاف الساحات والمساجد الكبرى بكافة الوسائل التي تضمن راحة المصلين، بما يشمل توفير أنظمة صوتية متطورة، وإعداد أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكلف الدكتور أيمن خضر وكيل وزارة الأوقاف بالسويس نخبة من الأئمة المتميزين بإلقاء خطبة العيد، لتعكس مقاصد هذه الشعيرة المباركة وتركز على معاني الرحمة والتواصل الاجتماعي.

تنظيم ساحات الصلاة

وراعى الأئمة المتطوعون تحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم داخل الساحات والمساجد، لتسهيل دخول وخروج المصلين دون تزاحم.

وخصصت أوقاف السويس أماكن مستقلة للنساء في جميع الساحات والمساجد التي أقيمت فيها صلاة عيد الفطر، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تداخل الصفوف.

وكلفت المديرية الواعظات المعتمدات بالإشراف على ترتيب مصليات السيدات، والتفاعل مع أي استفسارات دينية خلال الصلاة، بما يعزز أجواء الراحة والسكينة.

مبادرات وتأمين طبي

وشهدت ساحات مساجد الجامع الكبير والنبي موسى والخالدين بحي فيصل توافد عشرات الآلاف من المواطنين، وتطوع عشرات الشباب والفتيات لتنظيم الحضور تجنبًا للزحام.

ووزع متطوعون الحلوى والتمر والبالونات على الأطفال لإدخال البهجة عليهم في العيد، بينما تولت مجموعة أخرى مساعدة كبار السن في التحرك عقب الصلاة.

وانتشر رجال الشرطة والمرور في جميع الساحات لتأمين صلاة عيد الفطر وتنظيم الحركة المرورية، كما وفر مرفق إسعاف السويس التأمين الطبي عبر الدفع بسيارات مجهزة تحسبًا لأي طارئ.