عمت أجواء من الفرح منزل السيدة عزة رجب مرسي عبد المحسن، بعد فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد لعام 2026، تقديرًا لمسيرتها الاستثنائية في تربية أبنائها وتحدي ظروف الحياة.

"تحولت إلى جيش كامل"

وروت الأم، البالغة من العمر 62 عامًا، تفاصيل رحلتها، مؤكدة أن حياتها تغيرت بالكامل بعد وفاة زوجها عام 2013، لتجد نفسها مسؤولة عن تربية ثلاثة أبناء بمفردها.

وقالت: "منذ وفاة زوجي وُلدت امرأة جديدة.. لم أعد مجرد موظفة، بل أصبحت جيشًا كاملًا في مواجهة الحياة".

بداية الحكاية

بدأت القصة عام 1997 بزواجها، حيث أنجبت ثلاثة أبناء، وسعت مع زوجها لتأمين مستقبل أفضل لهم، إلا أن رحيله المفاجئ حوّل الحلم إلى مسؤولية ثقيلة، خاصة مع صغر سن الأبناء آنذاك.

صراع مع المرض وظروف الحياة

لم تكن المسؤولية وحدها التحدي، إذ عانت من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط، إلى جانب مشكلات بالقلب، لكنها واجهت كل ذلك بإرادة قوية، قائلة:"قررت أن يكون الألم وقودًا للصمود، لا سببًا للانكسار".

كفاح مستمر لتعليم الأبناء

وبين راتب محدود ومعاش لا يكفي، رفضت الاستسلام، فعملت بجانب وظيفتها الحكومية في إعطاء الدروس الخصوصية، ولجأت إلى نظام الجمعيات والأقساط لضمان استمرار أبنائها في التعليم، كما تولت رعاية والدتها المريضة.

ثمار الصبر

وبعد سنوات من الكفاح، حصدت ثمار تعبها، حيث تخرج نجلها الأكبر في كلية الآداب، وأصبحت ابنتها الوسطى دكتورة صيدلانية، بينما يوشك نجلها الأصغر على التخرج في كلية العلاج الطبيعي.

رسالة أمل.

واختتمت حديثها بثقة قائلة: "تعبت كثيرًا، لكنني لم أنكسر.. وكل ما حققته كان بفضل الله ثم الإصرار".