شيع أهالي قرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جثمان الطفل "إبراهيم" البالغ من العمر 7 سنوات إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته وسط حزن بالغ.

وكان الطفل، إبراهيم علي، تغيب عن منزل أسرته منذ يوم السبت الماضي، ما دفع أسرته والأهالي للبحث عنه في مختلف الأماكن المحيطة بمحل سكنهم، قبل أن تنتهي رحلة البحث بالعثور على جثمانه مقتولا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثان العاشر من رمضان بالعثور على جثة طفل داخل جوال في منطقة صحراوية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وتبين من التحريات الأولية أنه الطفل المتغيب منذ عدة أيام.

وعقب العثور على الجثمان، شكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة مساكن عثمان وتتبع خط سير الطفل قبل اختفائه.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، حيث تبين وجود شبهة جنائية حول أحد الأشخاص المرتبط بعلاقة معرفة بالعائلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات،

قالت والدة الطفل في تصريحات لمصراوي، إن المتهم تربطه صلة نسب بعيدة بالعائلة، مؤكدة أن أقاربه نسايبهم ولا ذنب لهم فيما حدث، معلقة: لكن الجاني هو الخائن ولم نكن نتوقع منه فعلته.

وأضافت الأم أن المتهم كان يتردد على منزل العائلة خلال شهر رمضان، ويتناول معهم الإفطار والسحور وأقام بمنزل جد الطفل الضحية طيلة 3 أيام، ولم يخطر ببالهم أنه قد يكون وراء اختفاء الطفل.

وأشارت إلى أنه شاركهم البحث عن طفلها لعدة أيام، وكان يتحرك بسيارته معهم في محيط المنطقة، قبل أن يختفي فجأة بعد تزايد الشكوك حوله.

وكشفت الأم أن المتهم توجه قبل الواقعة إلى والد زوجها طالبًا اقتراض مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، إلا أن الأخير اعتذر له لعدم قدرته على توفير المبلغ.

وأشارت إلى أنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كان لهذا الأمر علاقة بالجريمة أم لا، مؤكدة أن التحقيقات هي التي ستكشف الحقيقة كاملة.

وقالت الأم إن طفلها خرج من المنزل برفقة شقيقه لشراء بعض الاحتياجات من السوبر ماركت القريب.

وأضافت: ابني التاني رجع لوحده، وإبراهيم اختفى، وفضلنا ندور عليه في كل مكان لحد ما عرفنا الخبر المفجع.

وفي كلمات مؤثرة، طالبت الأم بالقصاص لابنها، قائلة:"يا ريت كان سابه ليا أو حتى رماه، مكنتش هزعل منه وكنت هسامحه.. لكن يقتله ويدبحه ليه”.

وأضافت أن طفلها كان يحب المتهم ويناديه بلقب يا خالو، لأنه لم يكن لديه أطفال وكان الصغار يواسونه ويجبرون خاطره.

واختتمت حديثها بقولها: مش قادرة أستوعب إزاي قدر يعذّب ابني.. أنا عاوزة حقه ويتعدم في ميدان عام.