في أول يوم عمل.. مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشدد على الانضباط

كتب : طارق الرفاعي

09:36 م 10/03/2026

مدير مدير الرعاية الصحية ببورسعيد خلال جولته

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مستشفى السلام بورسعيد، وذلك في أول يوم لتسلمه مهام عمله، في إطار المتابعة المباشرة من أرض الواقع لضمان استمرارية كفاءة الأداء التشغيلي بالمنشآت الصحية.

الالتزام بمواعيد العمل

وشدد خلال جولته التفقدية على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل وانتظام الأطقم الطبية والتمريضية، مع تعزيز آليات التواصل مع المنتفعين وسرعة الاستجابة لشكاواهم، بما يضمن تحسين تجربة تلقي الخدمة الصحية.

الاستماع إلى آراء المنتفعين

كما حرص مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد على الاستماع إلى آراء وملاحظات عدد من المنتفعين حول مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات تم رصدها، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية.

الالتزام بمعايير الجودة

وأكد الحفناوي ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والعمل وفق السياسات المعتمدة، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني المستمر يهدف إلى تعزيز مستويات الأداء وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأهالي بورسعيد، بما يحقق رؤية الهيئة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

