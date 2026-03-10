اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، وذلك في ضوء قرار وزارة البترول بتحريك أسعار الوقود، ليتم تطبيقها بدءًا من تاريخ الاعتماد.

نسبة الزيادة.. من 14 إلى 17%

وأوضح المهندس أيمن عطية أن اللجنة المشكلة لتعديل التعريفة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة؛ حيث بلغت متوسط الزيادة ما بين 14% إلى 17% لسيارات السيرفيس (الميكروباص).



تعريفة وسائل النقل العام وبدائل الترام .. ثابتة لم تتغير

وأكد المحافظ أن أسعار تعريفة الركوب في وسائل النقل العام، والنقل الجماعي، ووسائل النقل البديلة للترام لم تتغير، على أن يتم إعلان الأسعار الجديدة وتعليقها بكافة المواقف العامة وبصورة واضحة.

تنسيق مع الأقاليم ورقابة ميدانية صارمة

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة خطوط السير الخارجية (الأقاليم)، موجهاً إدارة المواقف بإلزام السائقين بوضع ملصقات الأجرة المقررة وخط السير بشكل ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي، لمنع تقسيم الخطوط أو زيادة الأجرة بصورة منفردةً.

غرفة عمليات وأرقام لتلقي الشكاوى

وشدد عطية على مباحث المرور ورؤساء الأحياء بضرورة الرقابة الدائمة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلن المحافظ عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وتخصيص أرقام لاستقبال بلاغات المواطنين، وهي:

الخط المخصص للشكاوى: (01281533385).

أرقام الغرفة: (114)، (4234131)، (4234132)، (4234133)، (4234134)، (4234135)، (4234136).

كانت أعلنت وزارة البترول رفع أسعار بعض المنتجات البترولية من البنزين والسولار والبوتجاز، اعتبارا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميا.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها.