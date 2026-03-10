شهد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، المباراة النهائية لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسختها الثانية لعام 2026، حيث نجح منتخب محافظة القليوبية في حصد لقب البطولة بعد فوزه على منتخب محافظة القاهرة في مباراة قوية انتهت بضربات الجزاء الترجيحية، عقب أداء مميز من الفريقين.

حضور قيادات رياضية وتنفيذية

أقيمت فعاليات المباراة النهائية ومراسم التتويج بحضور الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، من بينهم الدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح البطولة ومستواها التنظيمي المتميز.

تكريم الحكام وتوزيع الميداليات

وشهدت مراسم الختام تكريم طاقم حكام البطولة تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز خلال منافسات الدوري، كما تم تتويج فريق محافظة القاهرة بالميداليات البرونزية، قبل أن تُختتم مراسم التكريم بتتويج منتخب محافظة القليوبية بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وزير الشباب: البطولة منصة لاكتشاف المواهب

أعرب الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمستوى الفني المتميز الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير الرياضة داخل مراكز الشباب وصقل قدرات النشء والشباب في مختلف الألعاب.

محافظ القليوبية: فخر بأداء شباب المحافظة

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن فخره واعتزازه بأداء فريق المحافظة، مشيداً بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال منافسات البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به شباب القليوبية من قدرات وإمكانات واعدة، وأن المحافظة حريصة على دعم الأنشطة الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لاكتشاف ورعاية المواهب.

ختام الحفل بالتهاني والتقدير

وفي ختام الفعالية، حرص المحافظ على تهنئة لاعبي منتخب القليوبية والجهاز الفني على هذا الإنجاز الرياضي.